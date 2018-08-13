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Лето заканчивается, риски усиливаются: высок риск цепной реакции из Турции
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Лето заканчивается, риски усиливаются: высок риск цепной реакции из Турции 

Прайм 31 минуту назад
Главный рыночный риск этой недели — риск цепной реакции из Турции, проникающий в еврозону и за ее пределы. В минувшую пятницу лира ослабла на 17% к доллару США, пробив исторический минимум 6,50. В понедельник падение усилилось, и мы увидели новый минимум 7,23. Опасения распространения этого процесса в других странах оказывают давление и на евро, который торгуется на годовом минимуме 1,13 евро/долл. Рубль пробил диапазон 62-64 руб. /$, достигнув более 67 руб. /долл. Российскому рынку все еще угрожают перспективы новой волны санкций со стороны США.
На прошлой неделе шли распродажи акций металлургического сектора, что вызвано предложением Андрея Белоусова получить в форме нового налога $7,5 млрд от наиболее прибыльных производителей стали. Мы по-прежнему скептически смотрим на новые предложения по налогообложению этой отрасли и ожидаем, что акции металлургических компаний немного восстановятся в цене. MNOD, NLMK, SVST и EVR могут возглавить это восстановление. Санкционные риски и геополитические опасения способны поддержать акции горнометаллургических компаний, в том числе POLY и PLZL.
Конгресс США сегодня возвращается с летних каникул; следовательно, рынок будет ожидать новых новостей по поводу дальнейших санкций против России. Это вызовет рост российских голубых фишек, в том числе SBER и AFLT. Напомним, что Дмитрий Медведев в пятницу предупредил власти США о том, что Россия будет воспринимать любые действия по ограничению активности российских банков как объявление экономической войны.
В условиях нисходящей динамики цен на нефть, стабильной ситуации в Иране и исторических максимумов, которые достигли нефтегазовые компании, инвесторы могут фиксировать прибыль в нефтегазовом секторе (LKOH и ROSN). Сегодня состоится квартальный пересмотр базы MSCI, а сами изменения вступят в силу 31 августа.
Прайм: последние новости
Доллар дорожает в ожидании данных по инфляции в США Биржи АТР закрылись преимущественно в минусе на опасениях вокруг Турции Минфин и ЦБ словом и делом пытаются удержать рубль
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