О чем говорит падение рубля: кризис приготовился к прыжку

На прошлой неделе посыпался рубль. За один день он обесценился больше чем на 2% — это главное экономическое событие. Еще до того, как пришли тревожные сигналы с биржи, «Левада-центр» показал, каким мы видим будущий 2019 год с точки зрения экономики и собственных бюджетов. Росстат оперативно показал, как растут наши сбережения. Любопытно поискать «общий знаменатель».

Информация, которую мы получили 8 августа, разная. Но с очевидными точками пересечения. Хотя сначала стоит разобраться с каждым сообщением в отдельности. Падение рубля — однозначный негатив. Причина достаточно очевидна. Нефть в цене практически не изменилась. Все дело в том, что стал известен рассматриваемый в Вашингтоне массив новых антироссийских санкций. В нем есть две особенно болевые для рубля точки.

ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку, Промсвязьбанку и Во-первых, американские законодатели предлагают запретить работать с американскими активами всем крупнейшим российским государственным банкам — Сбербанку Внешэкономбанку . Госбанки оказались перед запретом вести долларовые расчеты. Это серьезный удар и по самим банкам, и по рублю.

Во-вторых, предлагается наложить запрет на работу с российскими государственными долговыми обязательствами. Правда, не со всеми, а только с новыми выпусками. Эксперты Citi уже оценили потери рубля от такого удара по долгу — 5%. Что же касается ущерба, который нанесет отлучение крупнейших российских банков от операций с долларами, то цифровых оценок пока нет — эксперты банка Barclays ограничились, например, тем, что назвали этот ущерб превышающим потери от запрета на инвестиции в новые гособлигации.

Пока инициативы американских законодателей еще могут подвергнуться корректировке, но рубль предсказуемо отступил. А вместе с ним — и акции российских банков. На этом фоне по-новому раскрываются перспективы 2019 года из опросов общественного мнения и статистики наших взаимоотношений с банками.

Получается, что информация и «Левада-центра», и Росстата по жанру близка к еще ностальгически-мирной картине, над которой уже собрались грозовые тучи. «Завтра была война» — это не фильм и не книга, а настроение. При этом надо признать, что между сообщениями, почерпнутыми из опросов и подтвержденными статистикой, есть противоречие.

30% опрошенных считают, что ближайший год станет неудачным для российской экономики. Это на 9 процентных пунктов больше, чем было в мае. 25% ждут ухудшения собственного материального положения.

Росстат же рисует картину, выдержанную скорее не в черных, а в розовых тонах. За первое полугодие 2018 года россияне накопили на 150 миллиардов рублей больше, чем за тот же период год назад. Сбережения достигли 32,3 триллиона рублей, из которых, по оценке Росстата, 5,7 триллиона приходится на наличные.

Можно подключить и другие ведомства. Минэкономразвития в «Картине экономики» за июль показывает, что товарооборот в первом квартале вырос на 2,4%, а во втором — на 2,7%. Это значит, что сбережения делались не за счет отказа от покупок. К тому же 2 августа стало известно, что потребительские кредиты растут в два раза быстрее зарплат и сбережений россиян.

С одной стороны, очевидные расхождения можно трактовать как подтверждение старого правила «один пишем — два в уме», ведь еще из советских времен мы унаследовали стереотип, кардинально отличающийся от американского: если там практически всегда и едва ли не у всех все ОК, то здесь «хорошим тоном» считается сгущать переживаемые невзгоды и трудности.

Но есть и другая, более убедительная сторона. Росстат оперирует данными за полгода. Опрос же проводился недавно. Дурные предчувствия, материализующиеся в том числе в санкциях, постоянно сгущаются. Сначала — в апреле — последовали санкции, нанесшие мощный удар по крупнейшим российским частным компаниям и их владельцам, сейчас мы на пороге новых американских запретов и ограничений. Правда, опрос называет главной причиной роста негативных экономических ожиданий вовсе не санкции. Возможно, телевизор сумел убедить россиян, что санкции не страшны, потому что подталкивают правительство к решениям, которые давно пора было принять и административными запретами поддержать отечественного производителя.

Главный источник ухудшения ожиданий, по мнению наших сограждан, — рост НДС. Что ж, в обоснованности этой меры россиян не смог убедить даже телевизор. Решение, очевидно замедлившее экономическую динамику, гармонирует с санкциями, чем бы оно ни обосновывалось.

Суть в том, что кризис все ближе, и упавший рубль — это весточка от него. Экономика и так недалеко ушла от балансирования на «нулевом росте», а тут и рост НДС, и новые санкции, которые могут прямой наводкой ударить по российским банкам, которые, пошатнувшись, неминуемо придадут колебания всей экономике. Утешаться остается тем, что, как докладывает Росстат, мы как могли подготовили личные линии обороны от кризиса. Хотя даже крупнейшие банки могут начать испытывать трудности, что мы как вкладчики вынужденно почувствуем.

Август, маскируясь отпусками и жарой, снова показывает свой крутой нрав.

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