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Компания, владеющая футбольным клубом ЦСКА, завершила 2017 год с убытками в $27,9 млн
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Компания, владеющая футбольным клубом ЦСКА, завершила 2017 год с убытками в $27,9 млн 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 13 августа. Компания Bluecastle Enterprises Limited, которая является владельцем московского футбольного клуба ЦСКА, завершила прошлый год с убытками в $27,9 млн Отчетность компании опубликована на портале корпоративного реестра Великобритании Companies House.
В документе сказано, что доход компании за 2017 год составил $76,3 млн Операционные расходы составили $89,5 млн, чистые финансовые затраты компании составили $14,5 млн, а доходы от трансферов футболистов — $2,3 млн 2016 год компания завершила с прибылью в $14,1 млн  В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России по футболу и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, что принесет клубу $17,4 млн
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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