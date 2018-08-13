Компания, владеющая футбольным клубом ЦСКА, завершила 2017 год с убытками в $27,9 млн

ТАСС , 13 августа. Компания Bluecastle Enterprises Limited, которая является владельцем московского футбольного клуба ЦСКА , завершила прошлый год с убытками в $27,9 млн Отчетность компании опубликована на портале корпоративного реестра Великобритании Companies House.

В документе сказано, что доход компании за 2017 год составил $76,3 млн Операционные расходы составили $89,5 млн, чистые финансовые затраты компании составили $14,5 млн, а доходы от трансферов футболистов — $2,3 млн 2016 год компания завершила с прибылью в $14,1 млн В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России по футболу и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, что принесет клубу $17,4 млн