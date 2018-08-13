Рубль предпринял попытку роста после утреннего снижения

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем предпринял попытку роста, что может объясняться отдельными заявками экспортеров на продажу валютной выручки, а также воздействием внешних факторов, полагают опрошенные агентством «Прайм» аналитики. По их оценке, ситуация на рынке может свидетельствовать о прекращении ослабления рубля, однако об устойчивом восстановлении говорить пока рано.

Курс рубля днем в понедельник резко перешел к росту к основным иностранным валютам и в моменте прибавлял максимально 37 копеек к доллару и 35 к евро, следует из данных Московской биржи . По состоянию на 17.50 мск курс доллара расчетами «завтра» рос на 2 копейки — до 67,74 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 77,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром в понедельник курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше отметки в 68 рублей, в свою очередь, курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превысил 78 рублей. Снижение российской валюты утром происходило под давлением падения спроса на рисковые активы развивающихся рынков, который был вызван кризисом в Турции. Он обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В понедельник курс турецкой лиры отошел от исторических минимумов на фоне намерений финансовых властей принять меры по стабилизации экономики, но продолжал снижение ввиду того, что инвесторы посчитали недостаточными предпринимаемые Турцией шаги по укреплению ситуации на финансовом рынке страны.

ПОПЫТКИ РОСТА

По мнению Евгения Кошелева из Росбанка, попытки роста говорят о том, как формируется ликвидность на рынке. «Предполагаю, что сейчас очень ломаные интересы на покупку и продажу, плюс мы видели, сегодня на премаркете курс был выше 69 рублей за доллар, может быть, на не очень ликвидной основе, но все же такие высокие уровни открывают возможности для экспортеров», — сказал он.

Аналитик не исключает, что по мере приближения к налоговому периоду интерес экспортеров будет все выше и выше на продажу, и по сути ликвидность может формироваться разовыми заявками экспортеров на продажу выручки, и это может провоцировать такого рода движения. Также такие спекулятивные интересы финансовые институты могут выражать через моментальные продажи.

"Восстановлением это сложно назвать, но откат курса ниже 68 — это уже какая-то зона, которая дает понять, что нет паники и агрессивных покупок в этой зоне, и рынок живет уже не в одну сторону, как это было в пятницу. Может быть, какой-то спекулятивный интерес появился на покупку рубля и рублевых активов в расчете на краткосрочную стабилизацию", — предположил Кошелев.

Дневной отскок рубля происходит одновременно с коррекцией индекса доллара (DXY) на рынке forex, что может свидетельствовать о постепенном снижении градуса геополитической напряженности в мире, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко . Об этом же, по его словам, свидетельствует и постепенный выход инвесторов из защитного актива — японской иены.

По мнению Кошелева, российская валюта может откатиться к уровням 66-67 рублей за доллар, в зависимости от предпосылок со стороны развивающихся рынков. «Предполагаю, что основной негатив выплеснулся, дальше будет подстройка», — заключил аналитик Росбанка

НЕУСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

Андрей Кочетков. Говорить об устойчивом укреплении рубля довольно рано и нерационально, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер"

"Во многом слабость рубля определяется политикой, а не экономикой. С позиции экономики у рубля одна из лучших ситуаций в мире, так как платежный баланс и торговый баланс остаются положительными. Иными словами, страна непрерывно зарабатывает деньги, а не теряет их, как, например, США или Великобритания. Соответственно, для улучшения ситуации вокруг российской валюты требуется более высокая определенность с вопросом предела американских ограничений", — сказал он.

По его словам, до ноября текущего года, к сожалению, сложно ждать какого-либо успокоения в Вашингтоне, так как российское вмешательство остается любимым публичным приемом в американской предвыборной борьбе. Вместе с тем, стоит внимательней отслеживать ситуацию с рублем, поскольку его чрезмерное ослабление — это, скорее, повод для продажи валюты, а не для бегства из рубля, считает Кочетков.