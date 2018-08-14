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Финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс объявил об отставке
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Финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс объявил об отставке 

ТАСС 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
ТАСС, 14 августа. Финансовый директор американского сервиса потокового мультимедиа Netflix Дэвид Уэллс объявил об уходе со своего поста. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного на сайте компании.
"Учитывая финансовое положение Netflix и захватывающе планы роста, это подходящее время, чтобы помочь компании выбрать нового финансового лидера. В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности", — говорится в заявлении Уэллса, который присоединился к команде компании в 2004, а в 2010 занял должность финансового директора.
Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых «Карточный домик» (House of Cards), «Очень странные дела» (Stranger Things), а также супергеройская серия «Марвел» (Marvel) — «Сорвиголова» (Daredevil), "Джессика Джонс" (Jessica Jones), «Люк Кейдж (Luke Cage) и „Железный кулак“ (Iron Fist). В июле прошлого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.
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