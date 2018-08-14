Финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс объявил об отставке

ТАСС , 14 августа. Финансовый директор американского сервиса потокового мультимедиа Netflix Дэвид Уэллс объявил об уходе со своего поста. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного на сайте компании.

"Учитывая финансовое положение Netflix и захватывающе планы роста, это подходящее время, чтобы помочь компании выбрать нового финансового лидера. В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности", — говорится в заявлении Уэллса, который присоединился к команде компании в 2004, а в 2010 занял должность финансового директора.