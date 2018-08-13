Финансовый директор Netflix уходит в отставку

Investing.com — В понедельник компания Netflix сообщила о том, что ее финансовый директор компании Дэвид Уэллс уходит в отставку после 14 лет работы в компании и восьми лет работы на своем текущем посту.

Компания сообщила о том, что Уэллс продолжит работу, пока не будет выбран его приемник.

В пресс-релизе Уэллс сообщил: «Я провел 14 прекрасных лет в Netflix и очень горд тем, чего нам удалось добиться. Обсудив мое желание с главным исполнительным директором Ридом Хэйстингсом, мы пришли к выводу, что хорошая финансовая ситуация в Netflix и дальнейшие планы роста предоставляют подходящий момент, чтобы выбрать нового главу финансового направления для нашей компании. Лично я собираюсь посвятить свою жизнь филантропии и еще не знаю, как именно я буду реализовывать свои планы».

Исполнительный директор Рид Хэйстингс отметил, что Уэллс был важным действующим лицом в Netflix: «Я собираюсь продолжить работу вместе с ним, пока мы найдем нового финансового директора, способного реализовать наши амбициозные цели».

На торгах до открытия рынка курс акций Netflix (NASDAQ:NFLX) снизился на 1,50% до $340,67.