Популярность банковских карт растет среди нижегородцев

Почти 5,5 млн платежных карт выпущено в Нижегородской области к 1 июля 2018 года. Об этом сообщает ВВГУ Банка России.

За 6 месяцев жители региона совершили 277,9 млн операций с использованием карт всех платежных систем (это на треть больше чем за аналогичный период 2017 года). Общая сумма совершенных операций — 456,6 млрд рублей.

«Трансакции по оплате товаров и услуг растут. Увеличению доли безналичных операций способствуют развитие платежных технологий, в том числе и бесконтактных, универсальность и многофункциональность этого финансового инструмента, а также повышение общего уровня финансовой грамотности граждан», — заявила начальник ВВГУ Банка России Лариса Павлова.

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