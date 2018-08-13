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Популярность банковских карт растет среди нижегородцев
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Популярность банковских карт растет среди нижегородцев 

Newsroom24 7 минут назад
Фото: Newsroom24
Почти 5,5 млн платежных карт выпущено в Нижегородской области к 1 июля 2018 года. Об этом сообщает ВВГУ Банка России.
За 6 месяцев жители региона совершили 277,9 млн операций с использованием карт всех платежных систем (это на треть больше чем за аналогичный период 2017 года). Общая сумма совершенных операций — 456,6 млрд рублей.
«Трансакции по оплате товаров и услуг растут. Увеличению доли безналичных операций способствуют развитие платежных технологий, в том числе и бесконтактных, универсальность и многофункциональность этого финансового инструмента, а также повышение общего уровня финансовой грамотности граждан», — заявила начальник ВВГУ Банка России Лариса Павлова.
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