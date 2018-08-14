Экономика Казахстана за 7 месяцев 2018 г выросла на 4% — Минэкономики

АСТАНА, 14 авг /ПРАЙМ/. Рост ВВП Казахстана по итогам января-июля составил 4%, сообщил во вторник министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

"Рост ВВП по итогам января-июля текущего года составил 4%", — сказал он на заседании правительства.

По его словам, «основной импульс росту экономики оказали ослабление инфляционного давления, высокая инвестиционная активность и сохранение положительной динамики в основных отраслях экономики».

Рост экономики Казахстана в январе-июне 2018 года составил 4,1%.

Экономика Казахстана в 2017 году выросла на 4%. По итогам 2016 года рост ВВП Казахстана составил 1%.

Рост ВВП в 2018 году ожидается в республике на уровне 3,8%.