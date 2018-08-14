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Экономика Казахстана за 7 месяцев 2018 г выросла на 4% — Минэкономики
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Экономика Казахстана за 7 месяцев 2018 г выросла на 4% — Минэкономики 

Прайм 1 час назад
АСТАНА, 14 авг /ПРАЙМ/. Рост ВВП Казахстана по итогам января-июля составил 4%, сообщил во вторник министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.
"Рост ВВП по итогам января-июля текущего года составил 4%", — сказал он на заседании правительства.
По его словам, «основной импульс росту экономики оказали ослабление инфляционного давления, высокая инвестиционная активность и сохранение положительной динамики в основных отраслях экономики».
Рост экономики Казахстана в январе-июне 2018 года составил 4,1%.
Экономика Казахстана в 2017 году выросла на 4%. По итогам 2016 года рост ВВП Казахстана составил 1%.
Рост ВВП в 2018 году ожидается в республике на уровне 3,8%.
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