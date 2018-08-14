«Ъ»: стоимость авиабилетов на международных направлениях может подорожать на 5-7%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В среду стоимость авиабилетов на международных направлениях может подорожать на 5-7% на фоне ослабления рубля, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на сервисы Aviasales и OneTwoTrip.

По словам источников издания, в среду курс Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), по которому рассчитывается рублевый эквивалент для зарубежных рейсов, вырастет с 63,5 руб. /$ и 73,5 руб. /€ до примерно 68,5 руб. /$ и 78 руб. /€.

В публикации отмечается, что с 8 по 12 августа продажи на международные рейсы в РФ выросли на 31% по сравнению со средними суточными показателями с 1 по 7 августа.

В авиакомпаниях газете рассказали, что тарифы скорректируются, но не более чем по курсу IATA.