Свободное падение. Курс рубля продолжает снижаться к доллару и евро

Может быть и 70 Уже в первый час торгов понедельника стоимость доллара на бирже выросла почти на рубль и превысила уровень в 68 рублей. Так высоко американская валюта не забиралась более двух лет, с апреля 2016 года. Курс евро на открытии также заметно вырос и перешел рубеж в 78 рублей.

Падение рубля началось после 8 августа, когда как стало известно о введении США новых санкций в отношении России из-за обвинений в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Буквально за пару дней российская валюта подешевела на несколько рублей к доллару и евро.

Заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова оценивает падение рубля, как достаточно серьезное, и прогнозирует, что на текущем уровне оно не остановится. «За одну только прошлую неделю он обесценился на 6,4% к доллару, и сегодня падение рубля продолжается, хотя более медленными темпами, чем в предыдущие дни, — сказала она. — Ранее мы говорили о вероятности того, что доллар дойдет до 70 рублей, сейчас говорим об этом уровне, как уже почти о реальности. По оценкам Альпари, доллар может уже в достаточно близком временном горизонте дойти до 70 — 71,5 рублей. Далее все будет зависеть от новостного фона».

Валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров считает, что рубль практически достиг своей нижней точки после серьезного падения на прошлой неделе. «На выходных, не на Московской бирже , но там, где тоже проходят торги рублем, цена доллара заметно выросла и даже превышала 69 рублей. Но сегодня с утра идет откат, — сказал он. — Вполне возможно, что уже достигнутые уровни стали привлекательными, чтобы просто зафиксировать прибыль, полученную на прошлой неделе. Доллар вырос практически на 7 рублей — это хороший рост с точки зрения прибыли».

По словам эксперта, в ближайшее время курс американской валюты останется в пределах 67,25 — 69 рублей. «То есть будет колебаться в районе 68 рублей и стабилизируется где-то на 68 с копейками, — отметил Егоров. — Про рубль можно сказать, что будет высокая волатильность, но уже не будет обвального падения, если только не придут какие-то кошмарные новости. Мне кажется, что все плохое уже случилось».

«Сначала происходит перелет, потом корректировка, думаю, что так будет и на этот раз, — оценивает ситуацию на валютном рынке руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев . — У нас достаточно крепкий платежный баланс с точки зрения экспортных доходов, счета текущих операций. У нас импорт практически не растет, а экспортный оборот растет и оказывает поддержку рублю».

Санкции не страшны

Первый пакет санкций США в отношении России должен быть введен 22 августа. Он запрещает поставку в Россию электроники двойного назначения. Далее России дается три месяца, чтобы предоставить гарантии того, что она не будет использовать химическое и биологическое оружие. В противном случае будет введен второй, куда более обширный, пакет санкций, включающий значительное сокращение американского экспорта, снижение уровня дипломатических отношений и даже запрет «Аэрофлоту» на полеты в США.

Эксперты уверены, что 22 августа рублю ничего не грозит, поскольку все опасения уже сказались на его цене. «Все новости про санкции уже по большей части отыграны. Так что 22 августа интересно лишь с точки зрения того, какие шаги предпримет России, и что будет делать Запад», — считает Александр Егоров.

Наталья Мильчакова также уверена, что когда санкции вступят в силу, эта новость будет уже отыграна рынком. «В том числе — новость о санкциях, которые вступят в силу через три месяца. Не надо забывать, что через три месяца в США выборы в Конгресс, и за это время все может измениться в любую сторону», — отмечает эксперт.

Олег Солнцев полагает, что в преддверии введения нового пакета санкций в ноябре можно ожидать ослабления рубля, но уже в декабре он снова укрепится на волне адаптации к санкциям и сильного платежного баланса благодаря декабрьской выручке от экспортеров. «Сейчас нужно запастись терпением, но в декабре все будет хорошо. В целом скачок доллара к рублю будет не настолько масштабным, как может опасаться население», — отметил он.

Покупать ли доллар?

Падение рубля не особо испугало население, во всяком случае, как отмечал еще на прошлой неделе Сбербанк , повышенного спроса на валюту в банке не наблюдали. «Я бы в такой ситуации больше продавал валюту, а не покупал, — отметил Александр Егоров. — Покупать надо, когда она была сравнительно дешевая. А бежать в момент паники в обменник? Многие уже на этом обжигались».

По словам эксперта, если доллар вырастет на 1-2 рубля, смысла покупать нет, можно больше потерять на конвертации, приобретая через банк. А рассчитывать, что «зеленый» вырастет на 10 рублей — тоже не приходится. «Пока опасений по поводу 80 или 100 рублей за доллар — нет. Моя модель показывает 69 рублей — это тот уровень, где доллар может задержаться и даже на некоторое время даже развернуться, — заверил Егоров. — Если нет жесткой необходимости в валюте, то ее лучше и не покупать. Сейчас выиграть не профессионалам особо не получится».

Что касается накоплений граждан, по словам Натальи Мильчаковой, обесценение рубля негативно сказывается на рублевых вкладах населения, поскольку в долларовом эквиваленте сбережения обесцениваются прямо пропорционально обесценению рубля к доллару. «На кредитный рынок ситуация с падением рубля повлияет очень мало, если только это не валютные кредиты. Но востребованность последних значительно уменьшилась в последние пару лет», — отметила она.

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