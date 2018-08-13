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Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 3,10%
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Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 3,10% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, телекоммуникаций и туризма и отдыха.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite снизился на 3,10%, достигнув 6-месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Elastron SA (AT:ELSRr), которые подорожали на 0,0350 п. (2,59%), закрывшись на отметке в 1,3850. Котировки Iktinos Hellas (AT:IKTr) выросли на 0,0800 п. (1,38%), завершив торги на уровне 5,8600. Бумаги Crete Plastics SA (AT:PLAKR) выросли в цене на 0,100 п. (0,71%), закрывшись на отметке 14,100.
Лидерами падения стали акции Piraeus Bank SA (AT:BOPr), цена которых упала на 0,208 п. (8,24%), завершив сессию на отметке 2,316. Акции Alpha Bank SA (AT:ACBr) поднялись на 0,137 п. (7,68%), закрывшись на уровне 1,648, а Intralot (AT:INLr) снизились в цене на 0,058 п. (7,51%) и завершили торги на отметке 0,714.
На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (78) превысило количество закрывшихся в плюсе (20), а котировки 20 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 1,30%, или 15,80, достигнув отметки $1.203,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,43%, или 0,29, до $67,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,16%, или 0,12, до отметки $72,69 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,00% до 1,1411, а котировки EUR/GBP упали на 0,02%, достигнув отметки 0,8935.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 96,13.
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