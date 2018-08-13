Выясняем, сколько стоит рубль в обменниках Нижнего Новгорода, и стоит ли ждать повышения цен

На прошлой неделе США объявили о новых антироссийских санкциях. По информации РБК, госдепартамент США считает, что российское правительство связано с отравлением Юлии и Сергея Скрипаль в английском Солсбери. Новый пакет ограничений вступит в силу 22 августа, однако рублю стало хуже уже сейчас.

На данный момент доллар стоит почти 68 рублей, а евро около 77. В обменниках Нижнего Новгорода видно вариации цен — где-то покупка и продажа подороже, а где-то подешевле. Разумеется, нижегородцы, как и все россияне, обеспокоены своим положением и тем, что их ждёт.

Аналитик «Открытие Брокер» в Нижнем Новгороде Тимур Нигматуллин предположил, что происходит в США, и в каких вариантах находится российский рубль. В начале августа там были выпущены законопроект и распоряжение, которые сильно подорвали позиции нашей национальной валюты.

— На текущий момент основное давление на курс рубля оказывают санкционные риски, — сказал аналитик. — Инициативы подразумевают широкий перечень ограничений относительно российской экономики, российских компаний и финансовой системы. Логично, что рынок в момент появления информации в СМИ отреагировал волной распродаж. Есть ряд нюансов, которые позволяют предположить непродолжительный характер распродаж. Так, анонсированные со стороны Конгресса и Госдепа антироссийские санкции явно конкурируют друг с другом. По всей видимости, Госдеп пытается перехватить инициативу Сенаторов для решения внутриполитических целей.

Тимур Нигматуллин допускает вероятность, что президента США Дональда Трампа не устраивает ухудшение отношений с РФ после недавних переговоров с Путиным или ограничения на принятие решений относительно роли США в НАТО

— Новые санкции в любом случае, с очень высокой вероятностью, будут более мягкими, — продолжил он. — На текущей неделе ждем значение пары USD/RUB ниже 65–65,5. Скорее всего, Минфин при прогнозных значениях локально сдержит покупки, но не прекратит их полностью. В последующие дни возможны более активные покупки с учетом снижения объемов. Прогноз по паре доллар/рубль на конец 2018 года мы пересмотрели с 58,7 рублей до 60–61 рубля.

Вообще же прогнозы экспертов самые разные, но некоторые изменения в повышениях цен станут заметны уже очень скоро. Например, это связано с перелётами за рубеж, которые станут дороже. Эксперты сервиса путешествий Туту.ру отметили, что уже послезавтра IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) установит новый курс валют и на каждые 100 евро стоимости билета, придется заплатить дополнительные 450 рублей. Курс бронирования станет дороже на 5 рублей, как на евро, так и на доллар. Когда курс изменился так в прошлый раз, то есть в апреле этого года, произошли значительные изменения спроса к перелётам за рубеж. Сейчас время бархатного сезона, так что для некоторых повышение цен станет очень заметным.

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Главный специалист «Центра аналитики и финансовых технологий» из Ростова-на-Дону Антон Быков предположил, что в течение августа рубль может продолжить слабеть. По его данным, негативным сценарием для рубля в августе может стать падения курса российской валюты к 67–68 за доллар США и 77–78 к евро в случае, если добавятся новые негативные факторы. Хотя в этом месяце таковые не прослеживаются.

Эксперты по-разному рассматривают осеннее время для рубля — кто-то предполагает, что размышления о санкциях в Конгрессе США подорвут нашу валюту ещё больше, а кто-то считает, что Великобритания выйдет из Евросоюза и этим ослабит евро, а доллар сам упадёт после августовского подъёма.

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учёт, анализ и статистика» омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Евсеенко считает, что первыми ощутят последствия падения рубля предприниматели и лишь потом обычные граждане.

Не стоит забывать и тот факт, что уже с начала следующего года произойдёт рост НДС до 20%. Эксперты обеспокоены, что этот факт в совокупности с ослаблением рубля сильно ударит по карману среднестатистического россиянина.

Нет никакой уверенности и в том, что нефть как-то поможет — эксперты затрудняются с ответом на вопрос о дальнейшем поведении рынка «черного золота». Касаемо того, что следует делать нижегородцам, аналитики предлагают старый способ. Не нужно фанатично бросаться и менять все свои сбережения на доллары или евро — лучше разделить какую-то сумму на три части и разбросать между этими валютами. Если вы выбираете между долларом и евро, то первый вариант занимает более крепкие позиции.

В свою очередь нижегородские промышленники строят амбициозные планы, но им мешают «проблемы федерального уровня». Также нижегородцы, как и многие россияне, обеспокоены повышением пенсионного возраста — на митинг против этой реформы уже собиралось несколько тысяч жителей Нижнего Новгорода.