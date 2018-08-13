Чем обернется конфликт Канады и Саудовской Аравии?

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика» Как известно, недавно министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала освободить Самар Бадави, активистку по защите прав женщин, сестру заключенного в тюрьму блоггера Райфа Бадави, чья жена является гражданкой Канады.

Напомним, аресты были проведены в крупнейшем производителе ОПЕК и ведущем экспортере Саудовской Аравии, которая накопила благосостояние за счет нефти, а теперь стремится привлечь иностранных инвесторов, поскольку назрела необходимость диверсифицировать свою экономику, снизив чрезмерно большую зависимость от продаж нефти.

Управление министерства иностранных дел Канады призвало «саудовские власти немедленно освободить» активистов по защите прав женщин.

Саудовская Аравия, которую часто критикуют за ее несовершенную систему соблюдения прав человека и прав женщин в частности не смогла спокойно пройти мимо действий Канады. Саудовская Аравия выслала канадского посла, прекратила прямое сообщение Саудовской Аравии с Канадой, остановила покупки канадской пшеницы, приказала студентам и пациентам Саудовской Аравии покинуть Канаду, заморозила новые торговые и инвестиционные операции, приказала своим фондам благосостояния продать канадские акции и облигации. Это стало настолько радикальным и жестким шагом, который удивил жестокостью многих аналитиков, саму Канаду и, как сообщается, даже США.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Бахрейн выразил в понедельник солидарность с действиями Саудовской Аравии в отношении Канады, которую саудовцы обвинили во вмешательстве во внутренние дела королевства. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Реакция Саудовской Аравии, с одной стороны, отразила чувствительность Королевства к критике системы прав человека. С другой стороны, она дала понять Канаде и всем остальным странам, что Саудовская Аравия не потерпит вмешательства той или иной страны в ее внутренние дела.

Реакция Королевства также отразила более суровый подход кронпринца Мухаммеда бин Салмана в международной дипломатии по сравнению с предыдущей «мягкой» дипломатией, отмечают аналитики. Саудовская Аравия поощряется хорошими отношениями с нынешней администрацией США , и стычки с Канадой не было бы, если бы «Трампа не было в Белом доме», отмечает аналитик Хаизам Амира-Фернандес из исследовательского центра Elcano Royal Institute.

США не могли знать заранее о реакции Саудовской Аравии на Канаду и теперь они пытаются убедить Эр-Рияд не развивать скандал, отметил один высокопоставленный чиновник.

Однако этот скандал не повлияет на экспорт нефти из Королевства, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, добавив, что политика Эр-Рияда всегда состояла в том, чтобы разделять политику и энергетический экспорт.

Канада импортирует примерно 75 тыс. — 80 тыс. баррелей в сутки саудовской нефти, и этот объем легко заменить, считает аналитик CBC Джудит Дваркин. Главный экономист RS Energy Group называет этот объем «каплей в море», менее одной десятой канадского импорта нефти по сравнению с импортом из США, что составляет около 66% от общего объема. США могут легко заменить саудовскую нефть благодаря растущему объему производства, отмечает Дваркин.

Тем не менее, реакция Королевства по отношению к Канаде не успокаивает климат в Саудовской Аравии, которая стремится привлечь средства для своих капитальных мегапроектов, стоимостью в сотни миллиардов долларов каждый, направленных на то, чтобы перестроить инфраструктуру.

Аналитики не уверены как будет дальше развиваться вражда, однако Аурел Браун, профессор политологии и международных отношений в Университете Торонто, сообщил, что Саудовская Аравия не станет отступать, не получив отдачу от Канады.