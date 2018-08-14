Кто откажется от доллара США?

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика» В последние дни было очень много разговоров о том, что России нужно отказываться от долларов США, уходить от расчетов в американской валюте. Конечно, интересны детали, кто, когда и как это будет делать.

Начнем с главного держателя американской валюты Российского ЦБ. Валютные резервы ЦБ РФ на 1 августа текущего года составляли $370 млрд Допустим, из $370 млрд 50 процентов — это американские доллары, значит общее количество долларов сейчас на балансе Центробанка около $185 млрд Сумма значительная. Каких-либо заявлений от ЦБ по поводу того, где находятся эти доллары мы не получали. От казначейских облигаций США, если верить последней статистике американского Казначейства и заявлениям А. Силуанова наше государство избавилось. Следовательно, доллары США просто лежат на счете в ФРС , вероятно в ФРБ Нью-Йорка.

Конечно, ЦБ РФ мог их разместить на депозите где-нибудь в Европе, например в Швейцарии. Причем, если это депозит в долларах, то можно получить и процентный доход, до 2%. Парадокс, но в данный момент суверенный риск США для России выше чем риски швейцарских банков.

Трудно сказать, насколько это вероятно технически и юридически, но в наше время технологичного финансового схематоза возможно все. Мог ЦБ поменять доллары на евро, но судя по динамике евро на мировом рынке никаких серьезных покупок единой европейской валюты в последние несколько месяцев не наблюдалось. Определенно, скорее всего, ЦБ припарковал эти доллары в каком-нибудь безопасном месте и, собственно, отказываться от долларов не собирается. Во всяком случае, нам ничего не рассказывают и не показывают.

Крупные российские экспортные компании вообще в текущей ситуации предпочитают молчать и лишних слов по поводу того, как они будут отказываться от американского доллара, не произносить. У них давно отработаны десятки схем, которые позволяют увести экспортную выручку далеко-далеко в страну с пальмами и павлинами, где в тихом прохладном офисе бухгалтер Изя Зильберштейн (например) без шума раскидывает доллары по разным счетам. Экспортеры продают товар, им сложно диктовать условия покупателю. Покупают за доллары, значит уйдет нефть за доллары, а дальше ваши проблемы, что вы с ними сделаете. А еще хеджирование, оно только в долларах и через американские фьючерсы. Никуда тут не денешься. Поэтому и молчат нефтяники. Черная нефть и зеленые доллары — это один продукт, в одном флаконе.

Следовательно отказываться от долларов придется населению. В особой зоне риска долларовые счета в семи российских банках, которые обозначены в известном американском законопроекте. Пока многие и в российской власти, и в руководстве этих госбанков сомневаются, что предложения о заморозке счетов будут приняты. Конечно, в это мало верится. Однако риск существует, есть такая опция у американского правительства для давления на Россию. Могут они ей воспользоваться? Конечно могут. Общую сумму долларовых депозитов населения можно оценить примерно в $30 млрд

Очевидно, что задача Правительства и Центробанка в любой ситуации гарантировать эти долларовые депозиты. Очевидно, что чиновникам не стоит вести никаких разговоров об обмене долларовых депозитов на рубли.

Вообще, скоро 20 лет российскому дефолту и стоит вспомнить пару уроков того периода. Во-первых, чем больше комментариев по рынку со стороны чиновников, тем выше напряжение у населения и ближе паника. Во-вторых, самое важное — никогда не говори «никогда». Категорически не рекомендуется чиновникам заявлять, что такого-то события на рынке не будет. Пример — Б. Н. Ельцин в 1998 –«Девальвации рубля не будет». Случилась через неделю.

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