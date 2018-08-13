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«Норникель» предупредил о последствиях сверхналога для металлургов
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«Норникель» предупредил о последствиях сверхналога для металлургов 

Говорит Москва 41 минуту назад
«Мы активно высказываем свою аргументацию, как и все компании из списка, принимаем участие в совещаниях при Минпромторге. Даём исчерпывающую аргументацию, включая качество проработки данной инициативы и последствия даже её частичной реализации как для отдельных отраслей, так и для фондового рынка в целом», — цитирует Малышева ТАСС.
Ранее стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических и химических предприятий и дополнительно пополнять бюджет на 500 миллиардов рублей ежегодно. Больше всего денег хотят получить от «Норникеля», АЛРОСы и «Сибура».
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