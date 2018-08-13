В США назвали недостаточным санкционное давление на Россию из-за Украины

Санкционное давление на Россию из-за ситуации в Крыму и Донбассе недостаточно для того, чтобы заставить ее выполнить требования, пишет обозреватель Bloomberg Салеха Мосин.

Она отмечает, что пример наложения санкций против России показывает сложность их применения. США и ЕС ввели ограничительные меры в надежде «обеспечить соблюдение режима прекращения огня», заключенного в феврале 2015 года, однако давление оказалось недостаточным для этого, пишет она в Washington Post

Мосин пишет, что «демократические или квазидемократические государства», заботящиеся о международном мнении и опирающиеся на глобальную торговлю и финансы, более склонны реагировать на санкции в отличие от «автономных авторитарных режимов».

В пример удачных санкций она ставит глобальный бойкот Южной Африки в связи с ее политикой апартеида в 1980-х годах, а также глобальные меры против Ирана.

Наихудшим примером она называет эмбарго США на поставки нефти в Японию, которое привело в итоге к бомбардировке Перл-Харбора, а также санкции против Ирака при Саддаме Хусейне.

Напомним, в 2014 году США и Евросоюз ввели санкции против России из-за воссоединения с Крымом и ситуации в Донбассе, к которой якобы была причастна Москва. В дальнейшем США только усиливали санкционное давление, находя для него все новые предлоги. Так, недавно Вашингтон собрался ввести против России санкции в связи с «делом Скрипалей», предусматривающие полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

При этом представители США уже признавали бесполезность санкций против России.