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В США назвали недостаточным санкционное давление на Россию из-за Украины
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В США назвали недостаточным санкционное давление на Россию из-за Украины 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Санкционное давление на Россию из-за ситуации в Крыму и Донбассе недостаточно для того, чтобы заставить ее выполнить требования, пишет обозреватель Bloomberg Салеха Мосин.
Она отмечает, что пример наложения санкций против России показывает сложность их применения. США и ЕС ввели ограничительные меры в надежде «обеспечить соблюдение режима прекращения огня», заключенного в феврале 2015 года, однако давление оказалось недостаточным для этого, пишет она в Washington Post.
Мосин пишет, что «демократические или квазидемократические государства», заботящиеся о международном мнении и опирающиеся на глобальную торговлю и финансы, более склонны реагировать на санкции в отличие от «автономных авторитарных режимов».
В пример удачных санкций она ставит глобальный бойкот Южной Африки в связи с ее политикой апартеида в 1980-х годах, а также глобальные меры против Ирана.
Наихудшим примером она называет эмбарго США на поставки нефти в Японию, которое привело в итоге к бомбардировке Перл-Харбора, а также санкции против Ирака при Саддаме Хусейне.
Напомним, в 2014 году США и Евросоюз ввели санкции против России из-за воссоединения с Крымом и ситуации в Донбассе, к которой якобы была причастна Москва. В дальнейшем США только усиливали санкционное давление, находя для него все новые предлоги. Так, недавно Вашингтон собрался ввести против России санкции в связи с «делом Скрипалей», предусматривающие полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.
При этом представители США уже признавали бесполезность санкций против России.
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