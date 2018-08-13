Ещё
Евро остается на годовых минимумах к доллару на опасениях вокруг Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.97
+0.35 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1396
–0.0309
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Евро остается на годовых минимумах к доллару на опасениях вокруг Турции 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо снижается, торгуясь при этом около минимальных уровней за год на фоне опасений инвесторов относительно текущей финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,1407 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1411 доллара за евро. C пятницы европейская валюта торгуется в диапазоне 1,3-1,4 доллара за евро, что является минимальным уровнем с июля прошлого года. Курс доллара к иене снижался до 110,71 иены за доллар со 110,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 96,3 пункта.
Валютные рынки продолжают реагировать на ситуацию в Турции. За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
Трейдеры пытаются оценить возможное влияние кризиса в Турции на европейские рынки. В понедельник пресс-секретарь ЕК Кристиан Шпар (Christian Spahr) на брифинге заявил, что Еврокомиссия знает о потенциальном влиянии на банки Европы ситуации с турецкой лирой, но не комментирует ситуацию на рынке. В пятницу газета Financial Times сообщила, что представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции.
Аналитики полагают, что сохраняющаяся обеспокоенность рынков событиями в Турции будет мешать восстановлению евро. «Если спрос на безопасные активы сохранится, евро останется под давлением. На таком рынке трейдеры предпочитают покупать доллар, йену и швейцарский франк», — отметил аналитик Jefferies Брэд Бектел (Brad Bechtel) в интервью агентству Market Watch.
Прайм: последние новости
ЦБ: Россия торгует с ЕС в долларах меньше, чем с торговыми партнерами в целом Минфин и ЦБ словом и делом пытаются удержать рубль Ситуация в Турции продолжает пугать инвесторов
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится новый налог115
Сенаторы придумали замену пенсиям788
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим34
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке25
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение