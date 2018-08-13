Евро остается на годовых минимумах к доллару на опасениях вокруг Турции

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару слабо снижается, торгуясь при этом около минимальных уровней за год на фоне опасений инвесторов относительно текущей финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,1407 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1411 доллара за евро. C пятницы европейская валюта торгуется в диапазоне 1,3-1,4 доллара за евро, что является минимальным уровнем с июля прошлого года. Курс доллара к иене снижался до 110,71 иены за доллар со 110,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 96,3 пункта.

Валютные рынки продолжают реагировать на ситуацию в Турции. За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Трейдеры пытаются оценить возможное влияние кризиса в Турции на европейские рынки. В понедельник пресс-секретарь ЕК Кристиан Шпар (Christian Spahr) на брифинге заявил, что Еврокомиссия знает о потенциальном влиянии на банки Европы ситуации с турецкой лирой, но не комментирует ситуацию на рынке. В пятницу газета Financial Times сообщила, что представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции.

Аналитики полагают, что сохраняющаяся обеспокоенность рынков событиями в Турции будет мешать восстановлению евро. «Если спрос на безопасные активы сохранится, евро останется под давлением. На таком рынке трейдеры предпочитают покупать доллар, йену и швейцарский франк», — отметил аналитик Jefferies Брэд Бектел (Brad Bechtel) в интервью агентству Market Watch.