Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 2,38%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, спорта и лизинга.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 подешевел на 2,38%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Soda Sanayi AS (IS:SODA), которые подорожали на 0,800 п. (11,76%), закрывшись на отметке в 7,600. Котировки Turkiye Petrol Rafinerileri AS (IS:TUPRS) выросли на 11,20 п. (10,11%), завершив торги на уровне 122,00. Бумаги Aygaz AS (IS:AYGAZ) выросли в цене на 1,00 п. (9,52%), закрывшись на отметке 11,50.

Лидерами падения стали акции Migros Ticaret AS (IS:MGROS), цена которых упала на 2,77 п. (15,61%), завершив сессию на отметке 14,98. Акции Turkiye Is Bankasi AS Class C (IS:ISCTR) поднялись на 0,600 п. (13,22%), закрывшись на уровне 3,940, а Yapi ve Kredi Bankasi AS (IS:YKBNK) снизились в цене на 0,250 п. (13,02%) и завершили торги на отметке 1,670.

На фондовой бирже Стамбула количество подешевевших бумаг (347) превысило количество закрывшихся в плюсе (50), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Soda Sanayi AS (IS:SODA) выросли до исторического максимума, повысившись на 11,76%, 0,800 п., и завершили торги на отметке 7,600. Котировки акций Migros Ticaret AS (IS:MGROS) упали до 52-недельного минимума, упав на 15,61%, 2,77 п., и завершили торги на отметке 14,98. Котировки акций Turkiye Is Bankasi AS Class C (IS:ISCTR) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 13,22%, 0,600 п., и завершили торги на отметке 3,940. Котировки акций Yapi ve Kredi Bankasi AS (IS:YKBNK) упали до минимума, упав на 13,02%, 0,250 п., и завершили торги на отметке 1,670.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 1,34%, или 16,30, достигнув отметки $1.202,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 2,45%, или 1,66, до $65,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 1,91%, или 1,39, до отметки $71,42 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY выросла на 9,47% до 7,0095, а котировки EUR/TRY повысились на 9,19%, достигнув отметки 7,9915.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 96,25.