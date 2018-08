Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 3,46% 

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлообработки, лизинга и металлопродукции и машиностроения.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 снизился на 3,46%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Dogan Sirketler Grubu Holding AS (IS:DOHOL), которые подорожали на 0,140 п. (11,38%), закрывшись на отметке в 1,370. Котировки Aygaz AS (IS:AYGAZ) выросли на 0,75 п. (6,82%), завершив торги на уровне 11,75. Бумаги Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS (IS:MAVI) выросли в цене на 0,50 п. (2,13%), закрывшись на отметке 24,00.