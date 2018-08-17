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Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 1,83%
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Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 1,83% 

Investing.com Россия 38 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов металлообработки, телекоммуникаций и холдингов и инвестиционных компаний.
На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 вырос на 1,83%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS (IS:TKNSA), которые подорожали на 0,410 п. (10,54%), закрывшись на отметке в 4,300. Котировки Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (IS:EREGL) выросли на 0,900 п. (8,63%), завершив торги на уровне 11,330. Бумаги Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon AS (IS:ALCTL) выросли в цене на 0,370 п. (7,47%), закрывшись на отметке 5,320.
Лидерами падения стали акции Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik AS (IS:HURGZ), цена которых упала на 0,270 п. (19,42%), завершив сессию на отметке 1,120. Акции Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS (IS:MAVI) поднялись на 1,36 п. (5,67%), закрывшись на уровне 22,64, а Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret AS (IS:YATAS) снизились в цене на 0,200 п. (5,13%) и завершили торги на отметке 3,700.
На фондовой бирже Стамбула количество подешевевших бумаг (245) превысило количество закрывшихся в плюсе (118), а котировки 45 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,13%, или 1,50, достигнув отметки $1.185,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,52%, или 0,34, до $65,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,41%, или 0,29, до отметки $71,72 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY выросла на 3,89% до 6,0608, а котировки EUR/TRY повысились на 4,32%, достигнув отметки 6,9347.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,33% до 96,16.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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