Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 1,83% 

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов металлообработки, телекоммуникаций и холдингов и инвестиционных компаний.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 вырос на 1,83%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS (IS:TKNSA), которые подорожали на 0,410 п. (10,54%), закрывшись на отметке в 4,300. Котировки Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (IS:EREGL) выросли на 0,900 п. (8,63%), завершив торги на уровне 11,330. Бумаги Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon AS (IS:ALCTL) выросли в цене на 0,370 п. (7,47%), закрывшись на отметке 5,320.

Лидерами падения стали акции Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik AS (IS:HURGZ), цена которых упала на 0,270 п. (19,42%), завершив сессию на отметке 1,120. Акции Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS (IS:MAVI) поднялись на 1,36 п. (5,67%), закрывшись на уровне 22,64, а Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret AS (IS:YATAS) снизились в цене на 0,200 п. (5,13%) и завершили торги на отметке 3,700.