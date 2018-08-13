Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, СМИ и банковских услуг.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Grupa lotos sa (WA:LTSP), которые подорожали на 3,40 п. (5,37%), закрывшись на отметке в 66,70. Котировки Pkn orlen (WA:PKN) выросли на 3,79 п. (4,13%), завершив торги на уровне 95,56. Бумаги Cdproject (WA:CDR) выросли в цене на 7,60 п. (3,74%), закрывшись на отметке 210,60.

Лидерами падения стали акции Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP), цена которых упала на 3,02 п. (7,71%), завершив сессию на отметке 36,14. Акции Pgnig sa (WA:PGN) поднялись на 0,17 п. (3,02%), закрывшись на уровне 5,46, а PGE Polska (WA:PGE) снизились в цене на 0,22 п. (2,33%) и завершили торги на отметке 9,21.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (263) превысило количество закрывшихся в плюсе (176), а котировки 181 акций практически не изменились.

Котировки акций Zaklady Azotowe W Tarnowie (WA:ATTP) упали до минимума, снизившись на 7,71%, 3,02 п., и завершили торги на отметке 36,14.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 2,32%, или 1,57, достигнув отметки $66,06 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 1,81%, или 1,32, до $71,49 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,40%, или 17,10, до отметки $1.201,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,45% до 4,3140, а котировки USD/PLN повысились на 0,66%, достигнув отметки 3,7865.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 96,26.