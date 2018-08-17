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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,06%
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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,06% 

Investing.com Россия 27 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов производителей продовольственных товаров, табачной промышленности и машиностроения.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 поднялся на 0,06%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK), которые подорожали на 43,00 п. (2,42%), закрывшись на отметке в 1.818,00. Котировки RSA Insurance Group PLC (LON:RSA) выросли на 10,00 п. (1,58%), завершив торги на уровне 640,80. Бумаги Associated British Foods PLC (LON:ABF) выросли в цене на 31,00 п. (1,34%), закрывшись на отметке 2.338,00.
Лидерами падения стали акции Old Mutual Ltd (LON:OMU), цена которых упала на 3,34 п. (2,14%), завершив сессию на отметке 153,00. Акции Antofagasta PLC (LON:ANTO) поднялись на 16,60 п. (1,97%), закрывшись на уровне 827,00, а Capita PLC (LON:CPI) снизились в цене на 2,45 п. (1,75%) и завершили торги на отметке 137,20.
На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1028) превысило количество закрывшихся в плюсе (912), а котировки 371 акций практически не изменились.
Котировки акций Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 2,42%, 43,00 п., и завершили торги на отметке 1.818,00. Котировки акций Antofagasta PLC (LON:ANTO) упали до 52-недельного минимума, упав на 1,97%, 16,60 п., и завершили торги на отметке 827,00.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,13%, или 1,50, достигнув отметки $1.185,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,52%, или 0,34, до $65,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,49%, или 0,35, до отметки $71,78 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,18% до 1,2738, а котировки EUR/GBP повысились на 0,15%, достигнув отметки 0,8960.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,33% до 96,16.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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