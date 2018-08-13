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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 2,36 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 2,36 пункта
ИА Синьхуа
15 минут назад
Комментарии
Париж, 13 августа /
Синьхуа
/ — Сегодня при закрытии торговой сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5412,32 пункта, что оказалось на 2,36 пункта или 0,04 проц ниже показателя предыдущего торгового дня. —0—
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