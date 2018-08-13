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Промсвязьбанк подал иски на 5,3 млрд рублей к индийской фармкомпании
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Промсвязьбанк подал иски на 5,3 млрд рублей к индийской фармкомпании 

Rambler News Service 14 минут назад
Промсвязьбанк подал два иска к производителю препарата «Риниколд», индийской фармкомпании Shreya Life Sciences. Иски на 4,06 млрд рублей и 1,25 млрд рублей поданы в Арбитражный суд Москвы 7 и 10 августа соответственно, следует из картотеки арбитражных дел.
Иски не приняты к производству.
В пресс-службе Промсвязьбанка отказались от комментариев, в пресс-службе Shreya Life Sciences не ответили на запрос RNS.
Ранее 27 апреля 2018 года Промсвязьбанк также подал иск в Арбитражный суд к Shreya Life Sciences на 1,38 млрд рублей о взыскании задолженности по кредитному договору. Третьим лицом по данному иску выступает Фонд консолидации банковского сектора.
Shreya Life Sciences — индийская фармацевтическая компания. Согласно информации на сайте, компания является производителем препаратов «Пензитал», «Ревалгин», противопростудной линии продуктов под торговыми марками «Суприма», и «Риниколд». Представительство компании в России было открыто осенью 2002 года.
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