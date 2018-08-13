Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, здравоохранения и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 упал на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Fortum Oyj (HE:FORTUM), которые подорожали на 0,30 п. (1,46%), закрывшись на отметке в 20,86. Котировки Neste Oil (HE:NESTE) выросли на 0,26 п. (0,35%), завершив торги на уровне 75,14. Бумаги Sampo Plc (HE:SAMPO) выросли в цене на 0,02 п. (0,05%), закрывшись на отметке 42,91.

Лидерами падения стали акции Konecranes ABP (HE:KCRA), цена которых упала на 0,84 п. (2,60%), завершив сессию на отметке 31,51. Акции Yit (HE:YIT) поднялись на 0,14 п. (2,35%), закрывшись на уровне 5,61, а Cargotec Corp (HE:CGCBV) снизились в цене на 0,98 п. (2,32%) и завершили торги на отметке 41,26.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (104) превысило количество закрывшихся в плюсе (47), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций Konecranes ABP (HE:KCRA) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 2,60%, 0,84 п., и завершили торги на отметке 31,51. Котировки акций Neste Oil (HE:NESTE) выросли до исторического максимума, повысившись на 0,35%, 0,26 п., и завершили торги на отметке 75,14.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре потерял 2,27%, или 1,65, достигнув отметки $71,16 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 2,69%, или 1,82, до $65,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,32%, или 16,10, до отметки $1.202,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,14% до 1,1395, а котировки EUR/GBP упали на 0,03%, достигнув отметки 0,8934.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 96,25.