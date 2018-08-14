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Онлайн-торговля в Москве растет вдвое быстрее рынка офлайн-розницы
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Онлайн-торговля в Москве растет вдвое быстрее рынка офлайн-розницы 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
За шесть месяцев 2018 года суммарный оборот столичных предприятий онлайн-торговли вырос более чем на 35 процентов и составил 74 миллиарда рублей, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.
По данным Мосгорстата, за тот же период оборот традиционных розничных предприятий торговли столицы увеличился только на 17 процентов. Таким образом, темпы развития интернет-торговли в Москве оказались выше, чем у обычных магазинов, более чем в два раза.
«Активное строительство современной цифровой инфраструктуры в последние годы, развитие широкого спектра сервисов для горожан сделало Москву лидером в рейтинге городов мира ООН по оказанию онлайн-услуг», — сказал Владимир Ефимов.
По его словам рост онлайн-торговли в нынешнем году — еще одно доказательство этого лидерства.
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