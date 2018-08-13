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Виртуальная витрина: эксперты предрекают рост продаж через интернет
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Виртуальная витрина: эксперты предрекают рост продаж через интернет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Онлайн-торговля в Москве растет вдвое быстрее рынка. Итоги первого полугодия интернет-продаж подвел 13 августа министр столичного правительства, руководитель Департамента экономической политики Владимир Ефимов.
Увеличение темпов роста торговли через интернет в первом полугодии превысило 35 процентов.
— Суммарный оборот предприятий онлайн-торговли Москвы за шесть месяцев нынешнего года составил 74 миллиарда рублей, — заявил Владимир Ефимов.
По словам министра, динамика развития розничного онлайна в Москве в первом полугодии 2018-го более чем вдвое превысила средние темпы роста оборота московских торговых предприятий. По информации Мосгорстата, они увеличились за этот период только на 17 процентов.
— Активное строительство в последние годы современной цифровой инфраструктуры, развитие широкого спектра сервисов для горожан сделало Москву лидером рейтинга городов мира ООН по оказанию онлайн-услуг. Рост интернет-торговли в нынешнем году — еще одно доказательство этого лидерства, — отметил Владимир Ефимов.
Эксперты дают разные прогнозы развитию торговли в виртуальной сети. Так, одни предрекают в ближайшие четыре года троекратный рост онлайн-торговли продовольствием. Пока в системе продаж товаров через интернет реализация продуктов питания не превышает пяти процентов от общего объема оказанных услуг.
По итогам прошлого года объем российского рынка онлайн-ретейла преодолел отметку в триллион рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли.
Неплохо себя чувствуют и мелкие предприниматели. Они отказались от идеи создания шоурумов и стремятся к реализации товаров через интернет. Так, наиболее успешными становятся интернет-магазины, импортирующие продукцию малоизвестных зарубежных производителей или имеющие свое производство.
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