Виртуальная витрина: эксперты предрекают рост продаж через интернет

Онлайн-торговля в Москве растет вдвое быстрее рынка. Итоги первого полугодия интернет-продаж подвел 13 августа министр столичного правительства , руководитель Департамента экономической политики Владимир Ефимов

Увеличение темпов роста торговли через интернет в первом полугодии превысило 35 процентов.

— Суммарный оборот предприятий онлайн-торговли Москвы за шесть месяцев нынешнего года составил 74 миллиарда рублей, — заявил Владимир Ефимов.

По словам министра, динамика развития розничного онлайна в Москве в первом полугодии 2018-го более чем вдвое превысила средние темпы роста оборота московских торговых предприятий. По информации Мосгорстата, они увеличились за этот период только на 17 процентов.

— Активное строительство в последние годы современной цифровой инфраструктуры, развитие широкого спектра сервисов для горожан сделало Москву лидером рейтинга городов мира ООН по оказанию онлайн-услуг. Рост интернет-торговли в нынешнем году — еще одно доказательство этого лидерства, — отметил Владимир Ефимов.

Эксперты дают разные прогнозы развитию торговли в виртуальной сети. Так, одни предрекают в ближайшие четыре года троекратный рост онлайн-торговли продовольствием. Пока в системе продаж товаров через интернет реализация продуктов питания не превышает пяти процентов от общего объема оказанных услуг.

По итогам прошлого года объем российского рынка онлайн-ретейла преодолел отметку в триллион рублей, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли.

Неплохо себя чувствуют и мелкие предприниматели. Они отказались от идеи создания шоурумов и стремятся к реализации товаров через интернет. Так, наиболее успешными становятся интернет-магазины, импортирующие продукцию малоизвестных зарубежных производителей или имеющие свое производство.