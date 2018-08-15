Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 1,28%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов химической промышленности, здравоохранения и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подешевел на 1,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS), которые подорожали на 12,2 п. (3,09%), закрывшись на отметке в 407,2. Котировки Pandora (CO:PNDORA) выросли на 6,6 п. (1,80%), завершив торги на уровне 372,7. Бумаги H Lundbeck (CO:LUN) выросли в цене на 4,3 п. (1,15%), закрывшись на отметке 376,8.

Лидерами падения стали акции Gn Store Nord (CO:GN), цена которых упала на 12,5 п. (3,86%), завершив сессию на отметке 311,0. Акции Flsmidth&Co (CO:FLS) поднялись на 15,0 п. (3,83%), закрывшись на уровне 376,3, а Novozymes A/S B (CO:NZYMb) снизились в цене на 8,5 п. (2,49%) и завершили торги на отметке 333,0.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (83) превысило количество закрывшихся в плюсе (42), а котировки 16 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 3,43%, или 2,30, достигнув отметки $64,74 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 2,47%, или 1,79, до $70,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,36%, или 16,30, до отметки $1.184,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,03% до 6,5729, а котировки EUR/DKK повысились на 0,01%, достигнув отметки 7,4553.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 96,62.