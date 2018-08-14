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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,81%
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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,81% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов недвижимости, здравоохранения и потребительских услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 поднялся на 0,81%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Novo Nordisk A/S Class B (CO:NOVOb), которые подорожали на 11,0 п. (3,57%), закрывшись на отметке в 319,3. Котировки Chr Hansen Holding (CO:CHRH) выросли на 9,2 п. (1,42%), завершив торги на уровне 658,8. Бумаги Gn Store Nord (CO:GN) выросли в цене на 2,0 п. (0,62%), закрывшись на отметке 323,5.
Лидерами падения стали акции Jyske Bank (CO:JYSK), цена которых упала на 8,0 п. (2,26%), завершив сессию на отметке 345,7. Акции ISS A/S (CO:ISS) поднялись на 4,80 п. (2,06%), закрывшись на уровне 228,70, а Danske Bank (CO:DANSKE) снизились в цене на 3,7 п. (2,01%) и завершили торги на отметке 180,2.
На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (74) превысило количество закрывшихся в плюсе (49), а котировки 16 акций практически не изменились.
Котировки акций Gn Store Nord (CO:GN) выросли до исторического максимума, повысившись на 0,62%, 2,0 п., и завершили торги на отметке 323,5.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,19%, или 0,13, достигнув отметки $67,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,25%, или 0,18, до $72,79 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,31%, или 3,70, до отметки $1.202,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,64% до 6,5744, а котировки EUR/DKK повысились на 0,03%, достигнув отметки 7,4556.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,44% до 96,58.
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