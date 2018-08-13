Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,82%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, ПО и компьютерных услуг и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подорожал на 0,82%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Gn Store Nord (CO:GN), которые подорожали на 16,4 п. (5,38%), закрывшись на отметке в 321,5. Котировки Coloplast A/S (CO:COLOb) выросли на 17,6 п. (2,71%), завершив торги на уровне 666,4. Бумаги Genmab (CO:GEN) выросли в цене на 27,0 п. (2,55%), закрывшись на отметке 1.085,5.

Лидерами падения стали акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), цена которых упала на 286,000 п. (3,14%), завершив сессию на отметке 8.836,000. Акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) поднялись на 240,000 п. (2,82%), закрывшись на уровне 8.270,000, а Flsmidth&Co (CO:FLS) снизились в цене на 7,1 п. (1,76%) и завершили торги на отметке 397,0.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (68) превысило количество закрывшихся в плюсе (51), а котировки 20 акций практически не изменились.

Котировки акций Gn Store Nord (CO:GN) выросли до исторического максимума, поднявшись на 5,38%, 16,4 п., и завершили торги на отметке 321,5.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 2,57%, или 1,74, достигнув отметки $65,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 2,10%, или 1,53, до $71,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,43%, или 17,40, до отметки $1.201,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,20% до 6,5441, а котировки EUR/DKK упали на 0,02%, достигнув отметки 7,4532.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,09% до 96,28.