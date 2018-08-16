Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,85%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, товаров личного пользования и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подорожал на 0,85%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Carlsberg B (CO:CARLb), которые подорожали на 26,4 п. (3,46%), закрывшись на отметке в 790,0. Котировки Gn Store Nord (CO:GN) выросли на 9,3 п. (2,99%), завершив торги на уровне 320,3. Бумаги Dsv (CO:DSV) выросли в цене на 13,4 п. (2,34%), закрывшись на отметке 586,6.

Лидерами падения стали акции ISS A/S (CO:ISS), цена которых упала на 8,80 п. (3,89%), завершив сессию на отметке 217,60. Акции Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS) поднялись на 7,1 п. (1,74%), закрывшись на уровне 400,1, а Novo Nordisk A/S Class B (CO:NOVOb) выросли в цене на 0,1 п. (0,02%) и завершили торги на отметке 313,9.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (70) превысило количество закрывшихся в минусе (45), а котировки 18 акций практически не изменились.

Котировки акций Carlsberg B (CO:CARLb) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,46%, 26,4 п., и завершили торги на отметке 790,0. Котировки акций Dsv (CO:DSV) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,34%, 13,4 п., и завершили торги на отметке 586,6.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,51%, или 0,33, достигнув отметки $65,34 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,64%, или 0,45, до $71,21 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,11%, или 1,30, до отметки $1.186,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,24% до 6,5550, а котировки EUR/DKK повысились на 0,03%, достигнув отметки 7,4572.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 96,48.