Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, сырья и потребительских услуг.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 упал на 0,04%, индекс SBF 120 подешевел на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Atos SE (PA:ATOS), которые подорожали на 0,98 п. (1,01%), закрывшись на отметке в 98,48. Котировки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PA:LVMH) выросли на 1,95 п. (0,66%), завершив торги на уровне 297,50. Бумаги Engie SA (PA:ENGIE) выросли в цене на 0,08 п. (0,61%), закрывшись на отметке 13,16.

Лидерами падения стали акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), цена которых упала на 0,49 п. (1,86%), завершив сессию на отметке 25,90. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 0,395 п. (1,48%), закрывшись на уровне 26,285, а Sodexo SA (PA:EXHO) снизились в цене на 1,38 п. (1,46%) и завершили торги на отметке 92,96.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Altran Technologies SA (PA:ALTT), которые подорожали на 2,97% до отметки 8,835, Sopra Steria Group SA (PA:SOPR), которые набрали 1,27%, закрывшись на уровне 151,80, а также акции Dassault Systemes (PA:DAST), которые повысились на 1,20%, завершив сессию на отметке 130,85.

Лидерами падения стали акции Air France KLM SA (PA:AIRF), которые снизились в цене на 4,11%, закрывшись на отметке 8,582. Акции компании CGG SA (PA:GEPH) потеряли 3,42% и завершили сессию на уровне 2,426. Котировки Solocal Group SA (PA:LOCAL) снизились в цене на 2,71% до отметки 1,075.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (315) превысило количество закрывшихся в плюсе (241), а котировки 110 акций практически не изменились.

Котировки акций Dassault Systemes (PA:DAST) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,20%, 1,55 п., и завершили торги на отметке 130,85.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 8,70% до отметки 14.95, достигнув нового месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 1,39%, или 17,00, достигнув отметки $1.202,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 2,62%, или 1,77, до $65,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 2,14%, или 1,56, до отметки $71,25 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,19% до 1,1389, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8932.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,09% до 96,28.