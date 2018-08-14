Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, потребительских услуг и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 подешевел на 0,16%, индекс SBF 120 упал на 0,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Hermes International SCA (PA:HRMS), которые подорожали на 6,20 п. (1,13%), закрывшись на отметке в 554,80. Котировки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PA:LVMH) выросли на 2,55 п. (0,86%), завершив торги на уровне 300,05. Бумаги L’Oreal SA (PA:OREP) выросли в цене на 1,70 п. (0,82%), закрывшись на отметке 208,20.

Лидерами падения стали акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), цена которых упала на 0,45 п. (1,74%), завершив сессию на отметке 25,45. Акции Credit Agricole SA (PA:CAGR) поднялись на 0,200 п. (1,66%), закрывшись на уровне 11,830, а Valeo SA (PA:VLOF) снизились в цене на 0,63 п. (1,52%) и завершили торги на отметке 40,74.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции DBV Technologies SA (PA:DBV), которые подорожали на 4,42% до отметки 33,580, Air France KLM SA (PA:AIRF), которые набрали 2,31%, закрывшись на уровне 8,780, а также акции Rexel (PA:RXL), которые повысились на 2,28%, завершив сессию на отметке 13,44.

Лидерами падения стали акции Technicolor SA (PA:TCH), которые снизились в цене на 4,33%, закрывшись на отметке 1,148. Акции компании Sartorius Stedim Biotech SA (PA:STDM) потеряли 3,54% и завершили сессию на уровне 103,40. Котировки Solocal Group SA (PA:LOCAL) снизились в цене на 3,53% до отметки 1,037.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (317) превысило количество закрывшихся в плюсе (239), а котировки 111 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 3,97% до отметки 15.54, достигнув нового месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,29%, или 3,50, достигнув отметки $1.202,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,19%, или 0,13, до $67,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,23%, или 0,17, до отметки $72,78 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,60% до 1,1341, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8919.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,44% до 96,58.