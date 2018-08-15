Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 1,82%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, сырья и потребительских товаров.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 снизился на 1,82%, достигнув месячного минимума, индекс SBF 120 опустился на 1,66%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Publicis Groupe (PA:PUBP), которые подорожали на 0,44 п. (0,81%), закрывшись на отметке в 54,78. Котировки Cap Gemini SA (PA:CAPP) упали на 0,50 п. (0,45%), завершив торги на уровне 110,25. Бумаги WFD Unibail Rodamco NV (AS:URW) подешевели на 0,90 п. (0,49%), закрывшись на отметке 183,20.

Лидерами падения стали акции ArcelorMittal SA (AS:MT), цена которых упала на 1,245 п. (4,76%), завершив сессию на отметке 24,905. Акции STMicroelectronics NV (PA:STM) поднялись на 0,835 п. (4,67%), закрывшись на уровне 17,055, а TechnipFMC PLC (PA:FTI) снизились в цене на 1,15 п. (4,52%) и завершили торги на отметке 24,30.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Air France KLM SA (PA:AIRF), которые подорожали на 1,59% до отметки 8,920, Eutelsat Communications SA (PA:ETL), которые набрали 1,48%, закрывшись на уровне 20,57, а также акции Amundi SA (PA:AMUN), которые повысились на 1,11%, завершив сессию на отметке 59,96.

Лидерами падения стали акции Eramet (PA:ERMT), которые снизились в цене на 7,65%, закрывшись на отметке 74,85. Акции компании ArcelorMittal SA (AS:MT) потеряли 4,76% и завершили сессию на уровне 24,905. Котировки STMicroelectronics NV (PA:STM) снизились в цене на 4,67% до отметки 17,055.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (393) превысило количество закрывшихся в плюсе (144), а котировки 127 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 14,52% до отметки 17.80, достигнув нового 3-месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 1,36%, или 16,30, достигнув отметки $1.184,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 3,37%, или 2,26, до $64,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 2,44%, или 1,77, до отметки $70,69 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,01% до 1,1344, а котировки EUR/GBP повысились на 0,16%, достигнув отметки 0,8931.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 96,61.