Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,47%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, финансов и промышленности.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 упал на 0,47%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Ibersol Reg (LS:IBS), которые подорожали на 0,100 п. (1,03%), закрывшись на отметке в 9,800. Котировки Semapa (LS:SEM) выросли на 0,1200 п. (0,66%), завершив торги на уровне 18,4200. Бумаги J Martins (LS:JMT) выросли в цене на 0,0700 п. (0,54%), закрывшись на отметке 12,9900.

Лидерами падения стали акции The Navigator Company SA (LS:NVGR), цена которых упала на 0,1240 п. (2,77%), завершив сессию на отметке 4,3520. Акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA) поднялись на 0,0055 п. (2,44%), закрывшись на уровне 0,2200, а Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) снизились в цене на 0,0053 п. (2,07%) и завершили торги на отметке 0,2503.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 8 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,34%, или 0,24, достигнув отметки $71,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,32%, или 0,21, до $65,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,05%, или 0,60, до отметки $1.184,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,28% до 1,1410, а котировки EUR/GBP повысились на 0,19%, достигнув отметки 0,8964.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,31% до 96,18.