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Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,59%
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Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,59% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, потребительских услуг и промышленности.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 упал на 0,59%, достигнув месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Corticeira Amorim (LS:CORA), которые подорожали на 0,100 п. (0,95%), закрывшись на отметке в 10,640. Котировки CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли на 0,0080 п. (0,25%), завершив торги на уровне 3,1640. Бумаги EDP Renovaveis (LS:EDPR) выросли в цене на 0,0200 п. (0,23%), закрывшись на отметке 8,8000.
Лидерами падения стали акции Sonae SGPS SA (LS:YSO), цена которых упала на 0,0275 п. (2,80%), завершив сессию на отметке 0,9535. Акции The Navigator Company SA (LS:NVGR) поднялись на 0,1060 п. (2,30%), закрывшись на уровне 4,4960, а Semapa (LS:SEM) снизились в цене на 0,3800 п. (2,02%) и завершили торги на отметке 18,4400.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 5 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,11%, или 0,08, достигнув отметки $72,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,15%, или 0,10, до $67,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,21%, или 2,50, до отметки $1.201,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,58% до 1,1344, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8919.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 96,55.
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