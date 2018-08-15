Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 1,59%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, промышленности и финансов.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 снизился на 1,59%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Corticeira Amorim (LS:CORA), которые подорожали на 0,080 п. (0,75%), закрывшись на отметке в 10,720. Котировки Ibersol Reg (LS:IBS) выросли на 0,020 п. (0,21%), завершив торги на уровне 9,600. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) не изменились на 0,0000 п. (0,00%), закрывшись на отметке 3,1640.

Лидерами падения стали акции The Navigator Company SA (LS:NVGR), цена которых упала на 0,2000 п. (4,45%), завершив сессию на отметке 4,2960. Акции Altri SGPS SA (LS:ALSS) поднялись на 0,3100 п. (3,62%), закрывшись на уровне 8,2600, а Galp Energia (LS:GALP) снизились в цене на 0,4350 п. (2,46%) и завершили торги на отметке 17,2500.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в плюсе (8), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре потерял 1,89%, или 1,37, достигнув отметки $71,09 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 2,92%, или 1,96, до $65,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,34%, или 16,10, до отметки $1.184,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,00% до 1,1345, а котировки EUR/GBP повысились на 0,16%, достигнув отметки 0,8931.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 96,59.