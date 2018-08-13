Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 1,62%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, промышленности и финансов.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подешевел на 1,62%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции EDP Renovaveis (LS:EDPR), которые подорожали на 0,0150 п. (0,17%), закрывшись на отметке в 8,7800. Котировки Galp Energia (LS:GALP) упали на 0,0700 п. (0,39%), завершив торги на уровне 17,6600. Бумаги Sonae SGPS SA (LS:YSO) подешевели на 0,0060 п. (0,61%), закрывшись на отметке 0,9810.

Лидерами падения стали акции The Navigator Company SA (LS:NVGR), цена которых упала на 0,3860 п. (7,74%), завершив сессию на отметке 4,6020. Акции Semapa (LS:SEM) поднялись на 0,9200 п. (4,66%), закрывшись на уровне 18,8200, а Altri SGPS SA (LS:ALSS) снизились в цене на 0,3000 п. (3,34%) и завершили торги на отметке 8,6700.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (25) превысило количество закрывшихся в плюсе (6), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре потерял 1,95%, или 1,42, достигнув отметки $71,39 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 2,45%, или 1,66, до $65,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,45%, или 17,70, до отметки $1.201,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,18% до 1,1391, а котировки EUR/GBP упали на 0,04%, достигнув отметки 0,8933.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 96,27.