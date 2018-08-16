Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 1,29%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов сырья, промышленности и потребительских услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 1,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции The Navigator Company SA (LS:NVGR), которые подорожали на 0,1800 п. (4,19%), закрывшись на отметке в 4,4760. Котировки CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли на 0,0760 п. (2,40%), завершив торги на уровне 3,2400. Бумаги Pharol SGPS SA (LS:PHRA) выросли в цене на 0,0045 п. (2,04%), закрывшись на отметке 0,2255.

Лидерами падения стали акции EDP (LS:EDP), цена которых не изменилась на 0,0000 п. (0,00%), завершив сессию на отметке 3,4000. Акции Galp Energia (LS:GALP) снизились на 0,0950 п. (0,55%), закрывшись на уровне 17,3450, а REN (LS:RENE) выросли в цене на 0,0140 п. (0,58%) и завершили торги на отметке 2,4400.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (27) превысило количество закрывшихся в минусе (4), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,62%, или 0,44, достигнув отметки $71,20 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,46%, или 0,30, до $65,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,08%, или 0,90, до отметки $1.184,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,17% до 1,1366, а котировки EUR/GBP повысились на 0,07%, достигнув отметки 0,8944.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 96,55.