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Барометр китайской экономики — медь — рискует войти в «медвежью» фазу
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Барометр китайской экономики — медь — рискует войти в «медвежью» фазу 

Прайм 39 минут назад
Фото: Investing.com Россия
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением на фоне опасений инвесторов по поводу возможного замедления китайской экономики и вовлечения в торговые войны Турции.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,76%, закрывшись на отметке 2818,37 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,54%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,23%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта — до 2.85%. Индекс MSCI Emerging Market упал на 1,8%, продемонстрировав самый низкий уровень с июля 2017 года.
Помимо негативной динамики на мировых фондовых рынках, распродажам подверглись и сырьевые площадки — индекс S&P1500 metals and mining упал на 4,8%. Медь, считающаяся барометром китайской экономики, рискует войти в «медвежью» фазу, упав в среду на 3,54%, до минимальных значений более чем за год.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов упали на 1,91%, закрывшись на отметке $70,81. Вчера цены на «черное золото» двигались в русле общей негативной динамики во всех классах сырья. В свою очередь вышедшие данные от Минэнерго США, показавшие рост недельных запасов в стране на 6,8 миллиона баррелей, оказали дополнительную поддержку «медведям».
В настоящий момент поддержкой по Brent выступает отметка $69,70, сопротивления расположены на $71,50 и $73.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2267,13 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2240 и 2220 пунктов, сопротивления расположены на 2280 и 2300 пунктов.
В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107000 и 109000 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,29, снизившись на 1,43% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67,90, поддержки расположены на 66,50 и 65,80.
Прайм: последние новости
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7% Биржи АТР снижаются на напряженности вокруг Турции и слабой статистике из Китая Цены на металлы на мировых рынках на 18.30
Комментарии  Ещё 7 источников 
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