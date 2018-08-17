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Одним из драйверов поддержки цены на нефть может стать сезон ураганов в США
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Одним из драйверов поддержки цены на нефть может стать сезон ураганов в США 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию ростом на фоне новостей об очередном раунде торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, которые пройдут на следующей неделе. Очередная попытка США и Китая урегулировать торговые споры дает надежду рынкам на деэскалацию в торговой войне.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,79%, закрывшись на отметке 2840,69 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,58%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,42%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 2,86%.
Аналитики Morgan Stanley считают, что на фоне эскалации торговых войн, слабых экономических показателей Китая, роста доходности на рынке долга США и ужесточения монетарной политики мировых центробанков, давление на развивающиеся рынки будет только расти. В связи с чем рекомендуется сокращать позиции на Emerging Markets и даже переходить к медвежьей позиции.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,85%, закрывшись на отметке $71,38. Одним из драйверов, который может поддержать цены на «черное золото» в среднесрочной перспективе, является сезон ураганов в США, который, как правило, начинается во второй половине августа и длится до середины сентября.
Сегодня рынки будут ждать статистику по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в понедельник.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,27%, закрывшись на отметке 2261,79 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2240 и 2220 пунктов, сопротивления расположены на 2280 и 2300 пунктов.
В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107000 и 109000 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,84, прибавив 0,66% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67,90, поддержки расположены на 66,50 и 65,80.
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