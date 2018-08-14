События в Турции насторожили американских инвесторов

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». В понедельник ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «красной» зоне, а среди основных аутсайдеров торгов оказались представители промышленного сектора и производители металлов.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] [ВРЕЗКА] Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и все внимание инвесторов было направлено на события в Турции. Валютный кризис в стране и резкое падение курса лиры насторожили участников торгов, снизив их аппетит к риску, при этом обещание турецкого центрального банка обеспечить ликвидностью финансовую систему в условиях валютного кризиса так и не смогло поддержать финансовые рынки.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опустился на 0,50%, закрывшись на отметке 25187,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,40% до уровня в 2821,93 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,25% до отметки в 7819,71 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 43 цента до $67,2 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $20,1 до $1198,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,88%.

Американский поставщик продуктов питания Sysco добавил в свой актив 6,24% после того, как отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.

В то же время, бумаги оператора социальной сети Twitter подорожали на 2,47% благодаря повышению их целевой цены аналитиками Citron Research до $52.

Среди аутсайдеров торгов оказалась корпорация VF, акции которой отступили на 3,6% в связи с заявлениями о том, что она намерена выделить бренды, производящие джинсы, в отдельную фирму, бумаги которой также будут торговаться на бирже.

Хуже рынка выглядели также акции компании Dycom Industries, «похудевшие» на 24,1% ввиду ухудшения прогнозов по прибыли и выручке на текущий отчетный период.

S&P 500 На дневном графике S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала, тогда как медленные стохастические линии и индикатор RSI выступают в пользу медведей. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе движение индекса по направлению к нижней границе канала может продолжиться.

Аседова Наталия, аналитик ГК «ФИНАМ»