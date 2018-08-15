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В ближайшее время рублю вполне по силам укрепиться до уровня 65 за доллар
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В ближайшее время рублю вполне по силам укрепиться до уровня 65 за доллар 

Прайм 58 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию на положительной территории отыграв часть потерь понесенных за предыдущие четыре дня. Основными факторами поддерживающими заокеанские индексы вблизи исторических максимумов по-прежнему остаются один из лучших с 2009 года сезон отчетов компаний и программы обратного выкупа акций крупнейшими корпорациями.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,64%, закрывшись на отметке 2839,96 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,45%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2.89%.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,87%, закрывшись на отметке $72,18 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, которые показали рост недельных запасов «черного золота» в США на 3,66 миллиона баррелей, что не совпало с прогнозами экспертов, ожидавших снижения запасов сырой нефти на 2,87 миллиона баррелей. Сегодня в 17.30 мск рынки будут ждать основной статистики от Минэнерго США.
Несмотря на сильную волатильность, которой последнее время подвержены цены на нефть, благодаря противоречивому новостному фону, по информации Reuters, ряд хедж-фондов, таких как Andurand Capital и Westbeck Capital, в ближайшие год-полтора ждут роста нефтяных цен до $150 за баррель с текущих $75 на фоне выпадения с рынка поставок иранской нефти.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,12% закрывшись на отметке 2282,88 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2260 и 2240 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов.
В текущей ситуации локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 107000 и 105000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 110000 и 112000 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,34 укрепившись на 2,15% по отношению к доллару США.
Пока сложно сказать, какой диапазон у российской валюты сформируется на конец текущего года, так как многое будет зависеть от ситуации с санкциями, которая должна проясниться в сентябре. Вполне может быть, что российская валюта в итоге вернется в диапазон 61-64 рубля за доллар.
На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67, поддержки расположены на 65,80 и 65.
Прайм: последние новости
Аналитики не исключают доллар по 70 руб, не ждут быстрого возврата к 65 руб Биржи АТР торгуются в основном в минусе, индексы Китая снижаются в пределах 1,5% Биржи АТР закрылись разнонаправленно из-за статданных из Китая
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