В ближайшее время рублю вполне по силам укрепиться до уровня 65 за доллар

Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию на положительной территории отыграв часть потерь понесенных за предыдущие четыре дня. Основными факторами поддерживающими заокеанские индексы вблизи исторических максимумов по-прежнему остаются один из лучших с 2009 года сезон отчетов компаний и программы обратного выкупа акций крупнейшими корпорациями.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,64%, закрывшись на отметке 2839,96 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,45%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2.89%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,87%, закрывшись на отметке $72,18 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, которые показали рост недельных запасов «черного золота» в США на 3,66 миллиона баррелей, что не совпало с прогнозами экспертов, ожидавших снижения запасов сырой нефти на 2,87 миллиона баррелей. Сегодня в 17.30 мск рынки будут ждать основной статистики от Минэнерго США.

Несмотря на сильную волатильность, которой последнее время подвержены цены на нефть, благодаря противоречивому новостному фону, по информации Reuters, ряд хедж-фондов, таких как Andurand Capital и Westbeck Capital, в ближайшие год-полтора ждут роста нефтяных цен до $150 за баррель с текущих $75 на фоне выпадения с рынка поставок иранской нефти.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,12% закрывшись на отметке 2282,88 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2260 и 2240 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов.

В текущей ситуации локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 107000 и 105000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 110000 и 112000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,34 укрепившись на 2,15% по отношению к доллару США.

Пока сложно сказать, какой диапазон у российской валюты сформируется на конец текущего года, так как многое будет зависеть от ситуации с санкциями, которая должна проясниться в сентябре. Вполне может быть, что российская валюта в итоге вернется в диапазон 61-64 рубля за доллар.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67, поддержки расположены на 65,80 и 65.