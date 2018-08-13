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Рубль не смог закрепиться в плюсе и снижается к доллару и евро
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Рубль не смог закрепиться в плюсе и снижается к доллару и евро 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рубль не смог закрепиться в плюсе и снижается вечером к доллару и евро на нефти, теряющей около 2%.
По состоянию на 20.21 мск курс доллара расчетами «завтра» рос на 43 копейки — до 68,15 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 77,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,8% — до 71,5 доллара за баррель.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Утром в понедельник курс доллара впервые с апреля 2016 года поднялся выше отметки в 68 рублей, в свою очередь курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.
Курс рубля днем в понедельник резко перешел к росту к основным иностранным валютам и в моменте прибавлял максимально 37 копеек к доллару и 35 к евро, следует из данных Московской биржи.
По оценкам аналитиков, росту отечественной валюты могли способствовать несколько факторов: возможные отдельные заявки экспортеров на продажу валютной выручки и постепенное снижении градуса геополитической напряженности в мире, что отразилось на то время в понижательной динамике индекса доллара (DXY).
На вечерних торгах рубль вновь стал снижаться к доллару и евро, оставшись без поддержки нефти, отмечают эксперты.
"Пытаясь оказать поддержку рублю, завалившемуся еще в начале прошедшей недели на опасениях негативного воздействия грядущего пакета новых санкций, регулятор уже с 9 августа приостановил закупку валюты для Минфина. Напомним, что еще днем ранее Банк России снизил объемы закупаемой для Минфина в рамках бюджетного правила валюты вдвое — с 16,7 до 8,4 миллиарда долларов. По настоящий день Центробанк и вовсе воздерживается от закупок валюты, что очевидным образом сказывается на поведении рубля. Так, в ночь с воскресенья на понедельник на рынке форекс стоимость доллара доходила до 69,3 рубля, однако с открытием торгов на Московской бирже курс рубля быстро вернулся в более привычный для него коридор, где и провел фактически весь день", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».
Лишь под самый вечер под давлением снижающейся нефти отечественная валюта немного потеряла по отношению к доллару и евро, добавляет он.
ПРОГНОЗЫ
На вечерней сессии ожидается широкий боковик по паре доллар/рубль, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер". «Рынок остается крайне чувствительным к заявлениям политиков, и потому ситуация плохо прогнозируема», — говорит аналитик.
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67,4-68,5 рубля, евро — в коридоре 76,8-78,1 рубля, полагает Иван Марчена из Forex Club.
"Несмотря на то, что паника стихает, укрепиться рублю будет достаточно сложно на фоне растущего доллара. Американская валюта сохранит восходящий тренд в среднесрочной перспективе", — считает Анна Кокорева из «Альпари».
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