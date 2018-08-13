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Рубль и лира. «Два мира — два Шапиро»
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Рубль и лира. «Два мира — два Шапиро» 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Атакой на турецкую лиру США запустили валютный кризис на всех развивающихся рынках.
Падают индийская рупия, новозеландский доллар. С падением национальных валют также столкнулись в ЮАР, Мексике и Бразилии. Но хуже всех пришлось все-таки турецкой лире. Обвал случился на фоне растущих политических и экономических противоречий с Соединенными Штатами. После обмена жесткими заявлениями в связи с содержанием под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона по обвинению в причастности к попытке госпереворота одна из сторон «пошла с туза»: Вашингтон вдвое повысил пошлины на поставки алюминия и стали из Турции. И в пятницу лира рухнула сразу на 18%, продолжив падение и сегодня, добавив давления на российский рубль, курс которого и без того падал несколько дней подряд. В понедельник биржевой курс превысил 68 рублей за доллар и 78 рублей — за евро. И в этой ситуации интересна разница в реакции финансовых властей двух стран.
Центральный банк Турции в понедельник огласил целый ряд мер по стабилизации национальной валюты и защите финансовой стабильности страны. В частности, на спасение банковской системы будет направлено более 10 миллиардов долларов. Таким образом, турецкие банки будут обеспечены необходимой ликвидностью. Кроме того, ЦБ открыл для банков возможность получить валютные кредиты сроком на один месяц. Одновременно лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой был повышен почти в три раза —до 20 млрд евро.
Российская же валюта упала по отношению к доллару менее чем за неделю примерно на пять рублей. Причем, основным фактором давления остаются даже не введенные, а только планируемые санкции со стороны США. С начала падения, то есть со среды минувшей недели, Центральный Банк России не то что не представил сколько-нибудь внятного плана поддержания национальной валюты, он даже не потрудился представить комментарий хотя бы чуть более развернутый, чем тот, что мы цитировали в пятницу. Единственная упоминаемая в нем мера — возможность корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке для ограничения волатильности. В остальном предложено полагаться на фразу, согласно которой, «Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».
Два мира — два Шапиро, как гласила поговорка советских времен. Один Центробанк оперативно публикует список экстренных мер, которые, судя по этой оперативности, были заблаговременно продуманы на подобный случай. Другой Центробанк публикует на сайте скупые три абзаца, не содержащих ни грана конкретики. Лира, кстати, к вечеру падение остановила…
Всеволод Нерознак
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