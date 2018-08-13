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Золото опустилось в цене до минимума за 17 месяцев
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Золото опустилось в цене до минимума за 17 месяцев 

Прайм 20 минут назад
МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Золото на торгах в понедельник опустилось до минимума за 17 месяцев на фоне инвестирования в доллар и казначейские обязательства минфина США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 19,1 доллара, или 1,57%, до 1199,9 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в понедельник золото дешевело до 1198,7 доллара, что стало минимумом с марта 2017 года. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,99%, до 14,99 доллара за унцию.
На фоне резкого падения курса турецкой лиры и обеспокоенности инвесторов относительно того, что ситуация в Турции может привести к «заражению» всей финансовой системы, трейдеры стали искать более надежные активы.
Несмотря на то, что обычно в моменты геополитической и экономической напряженности таким активом выступает золото, на этот раз трейдеры активно хеджировали риски, покупая доллар и казначейские облигации США.
"Золото не демонстрирует того, на что надеялись многие инвесторы… И чем дольше оно не торгуется как хедж-актив, тем больше вероятность, что оно и не будет торговаться (в этой тенденции — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение менеджера по управлению активами в Pictet Asset Management Эндрю Коула (Andrew Cole).
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