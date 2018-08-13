Золото опустилось в цене до минимума за 17 месяцев

МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Золото на торгах в понедельник опустилось до минимума за 17 месяцев на фоне инвестирования в доллар и казначейские обязательства минфина США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 19,1 доллара, или 1,57%, до 1199,9 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в понедельник золото дешевело до 1198,7 доллара, что стало минимумом с марта 2017 года. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,99%, до 14,99 доллара за унцию.

На фоне резкого падения курса турецкой лиры и обеспокоенности инвесторов относительно того, что ситуация в Турции может привести к «заражению» всей финансовой системы, трейдеры стали искать более надежные активы.

Несмотря на то, что обычно в моменты геополитической и экономической напряженности таким активом выступает золото, на этот раз трейдеры активно хеджировали риски, покупая доллар и казначейские облигации США.