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Россия и Турция: Пауза в падении
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Россия и Турция: Пауза в падении 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Главная тема рынка — продолжающееся снижение рубля. Доллар с 8 августа проделал путь от 63,5 руб. до 68 руб., и что его остановит — точнее, что остановит рубль в его снижении, пока непонятно. Конечно, основным фактором выступает Турция, за прошлую неделю ее валюта подешевела к доллару на 21%, а за понедельник, к 20.00 МСК — еще на 9,3%.
Сейчас вопрос в том, насколько это в итоге повлияет на рынки. MSCI Emerging Market Index за день просел на 2,08%. Нефть Brent подешевела с $73 до $71,6 за баррель, индекс S&P500 падает на 0,3%,
Тем не менее, российские индексы с утра пошли в рост — индекс МосБиржи вырос за день на 0,53%, индекс РТС — на 0,43%. «В рублевом индексе представлены 65-70 экспортеров, он держится. Турецкие события не могут оставлять инвесторов равнодушными. Нестабильность на развивающихся рынках будет продолжаться, пока не разрешится ситуация с Турцией, но там сегодня идет распродажа: по облигациям многих госбанков были предложения на продажу в 50% стоимости, — считает директор аналитического департамента „Локо-инвест“ Кирилл Тремасов. — Турция — огромный развивающийся рынок. Внешний долг Турции сопоставим с Россией, хотя экономика меньше. Но если она рухнет, то будут огромные потери у инвесторов. А ведь если инвестор теряет на одном рынке, то он сокращает позиции на всех».
Но даже рубль, открывшийся с утра сильным гэпом вниз, стал укрепляться и все-таки ушел от знаковых 68 руб. за доллар. «Видимо, уже достаточно перепродан рубль и нужна пауза. Свопы CDS на достаточно низком уровне, то есть рынки не очень верят, что будут санкции против госбанков и против государственного долга. Баланс текущего счета не очень положителен, но ЦБ прекращает покупки валюты для Минфина и, скорее всего, мы увидим коррекцию, хотя тренд на ослабление рубля будет доминировать до появления понимания, о каких санкциях идет речь, и насколько есть желание их применить, — рассуждает руководитель казначейства банка „Таврический“ Сергей Фишгойт. — Например, есть список из двухсот бизнесменов, но под санкции попали только компании Дерипаски и Вексельберга, а также некоторые оборонные предприятия. Так может быть и с госбанками. По рублю мы сегодня открылись под 69 руб. за доллар, но глобального падения не произошло. И 70 руб. за доллар возможны, но вряд ли падение будет лавинообразно. Даже если будет движение вниз, то потребуется коррекция, и зону 70-72 руб. за доллар мы вряд ли пройдем разом. Однако риск повальных санкций есть, и тогда, возможно, рубль и дальше упадет».
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