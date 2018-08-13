Россия и Турция: Пауза в падении

Investing.com — Главная тема рынка — продолжающееся снижение рубля. Доллар с 8 августа проделал путь от 63,5 руб. до 68 руб., и что его остановит — точнее, что остановит рубль в его снижении, пока непонятно. Конечно, основным фактором выступает Турция, за прошлую неделю ее валюта подешевела к доллару на 21%, а за понедельник, к 20.00 МСК — еще на 9,3%.

Сейчас вопрос в том, насколько это в итоге повлияет на рынки. MSCI Emerging Market Index за день просел на 2,08%. Нефть Brent подешевела с $73 до $71,6 за баррель, индекс S&P500 падает на 0,3%,

Тем не менее, российские индексы с утра пошли в рост — индекс МосБиржи вырос за день на 0,53%, индекс РТС — на 0,43%. «В рублевом индексе представлены 65-70 экспортеров, он держится. Турецкие события не могут оставлять инвесторов равнодушными. Нестабильность на развивающихся рынках будет продолжаться, пока не разрешится ситуация с Турцией, но там сегодня идет распродажа: по облигациям многих госбанков были предложения на продажу в 50% стоимости, — считает директор аналитического департамента „Локо-инвест“ Кирилл Тремасов . — Турция — огромный развивающийся рынок. Внешний долг Турции сопоставим с Россией, хотя экономика меньше. Но если она рухнет, то будут огромные потери у инвесторов. А ведь если инвестор теряет на одном рынке, то он сокращает позиции на всех».