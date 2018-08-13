EIA: США в сентябре увеличат добычу сланцевой нефти на 93 тыс. баррелей в день

Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в сентябре 2018 года вырастет по сравнению с августом на 93 тыс. баррелей в день — до 7,522 млн баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи в августе составляет 7,429 млн баррелей в день. В июле ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в августе вырастет на 143 тыс. баррелей в день — до 7,47 млн баррелей.

Самое большое увеличение добычи в сентябре ожидается на месторождении Permian — на 34 тысячи баррелей, до 3,421 млн баррелей в день, на Eagle Ford — на 24 тыс. баррелей в день, до 1,448 млн баррелей в день, на Bakken — на 17 тыс. баррелей, до 1,314 млн баррелей в день.

На Anadarko добыча увеличится на 9 тыс. баррелей, до 558 тыс. в день, на 4 тыс. баррелей — на Appalachia, до 123 тыс. баррелей в день. На Niobrara — поднимается на 5 тыс. баррелей, до 615 тыс. баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится, как и прежде, и составит 43 тыс. баррелей в день.

EIA также ожидает в сентябре роста добычи газа на этих месторождениях в США на 1,007 миллиарда кубических футов — до 72,420 млрд кубических футов в день. Оценка добычи газа в августе составляет 71,413 млрд кубических футов в день.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июле увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 165 штук, или на 2%, до 8,033 тыс. скважин.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.