Ещё
EIA: США в сентябре увеличат добычу сланцевой нефти на 93 тыс. баррелей в день
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
68.00
77.53
77.75
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.76
+0.04 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1388
–0.0317
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

EIA: США в сентябре увеличат добычу сланцевой нефти на 93 тыс. баррелей в день 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в сентябре 2018 года вырастет по сравнению с августом на 93 тыс. баррелей в день — до 7,522 млн баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
На данный момент оценка добычи в августе составляет 7,429 млн баррелей в день. В июле ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в августе вырастет на 143 тыс. баррелей в день — до 7,47 млн баррелей.
Самое большое увеличение добычи в сентябре ожидается на месторождении Permian — на 34 тысячи баррелей, до 3,421 млн баррелей в день, на Eagle Ford — на 24 тыс. баррелей в день, до 1,448 млн баррелей в день, на Bakken — на 17 тыс. баррелей, до 1,314 млн баррелей в день.
На Anadarko добыча увеличится на 9 тыс. баррелей, до 558 тыс. в день, на 4 тыс. баррелей — на Appalachia, до 123 тыс. баррелей в день. На Niobrara — поднимается на 5 тыс. баррелей, до 615 тыс. баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится, как и прежде, и составит 43 тыс. баррелей в день.
EIA также ожидает в сентябре роста добычи газа на этих месторождениях в США на 1,007 миллиарда кубических футов — до 72,420 млрд кубических футов в день. Оценка добычи газа в августе составляет 71,413 млрд кубических футов в день.
Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в июле увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 165 штук, или на 2%, до 8,033 тыс. скважин.
Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.
Вести Экономика: последние новости
Эксперты оценили возможное влияние новых санкций США на валюту РФ Силуанов: Россия уходит от доллара Банк России приостановил покупку валюты для Минфина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится новый налог310
Сенаторы придумали замену пенсиям861
Отпуск насмарку: падение рубля бьет по отдыхающим68
Детей хотят выгнать на улицу из-за долга по ипотеке52
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение