Минэнерго США: добыча сланцевой нефти в стране в сентябре вырастет до 7,52 млн барр. /сутки

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС /. Добыча сланцевой нефти в США в сентябре 2018 года увеличится по отношению к июлю на 93 тыс. баррелей — до 7,52 млн баррелей в сутки, говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Заметный рост добычи прогнозируется в трех из семи нефтеносных провинций, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в документе.

Самое значительное наращивание ожидается на проектах в бассейне Permian, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно увеличиться в сентябре на 34 тыс. баррелей — до 3,42 млн, а также в Eagle Ford — на 24 тыс. баррелей, до 1,45 млн баррелей. Добыча сланцевой нефти будет расти также в провинциях Bakken, Niobrara, Appalachia и Anadarko.

И только в провинции Haynesville с самым низким уровнем добычи сланцевой нефти, как ожидает Минэнерго, показатель останется на прежнем уровне — 43 тыс. баррелей в сутки. По данным EIA, в июле общая добыча нефти в США находилась на уровне 10,8 млн баррелей в сутки, что на 47 тыс. баррелей превышало показатель июня.

По прогнозу управления, среднегодовая добыча в США в 2018 году составит 10,7 млн баррелей в сутки против 9,4 млн баррелей годом ранее. В 2019 году этот показатель ожидается на уровне 11,7 млн баррелей в сутки. США достигли рекордного уровня добычи в январе этого года, прежний исторический максимум был достигнут в 1970-х годах, когда он достигал 9,6 млн баррелей в сутки.