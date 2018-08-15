Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,938 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,71%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,897 долл. и сопротивление — на 2,974 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,11% и торгуется на отметке 96,66 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снизился на 3,00%, достигнув отметки 65,03 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре снизился на 1,80%, дойдя до уровня 2,0903 долл. за галлон.